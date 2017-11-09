Фигу считает, что «Реал» больше не может позволить себе поражений и ничьих

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о шансах главных претендентов на победу в чемпионате Испании. Фигу, в частности, отметил, что «Реал» больше не имеет права позволять себе неудачи.

«У «Барселоны» некоторое преимущество, однако сезон очень длинный, и впереди много матчей. Но «Реал» больше не может позволить себе иных результатов, кроме как победы. Если, конечно, команда не хочет свалиться с вершины турнирной таблицы. «Реал» — очень серьёзный противник и будет бороться за чемпионство до конца», — цитирует Фигу Marca.

По итогам 11 туров Примеры «Реал» с 23 очками занимает 3-е место, уступая «Барселоне» и «Валенсии» 8 и 4 очка соответственно.