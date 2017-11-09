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Каннаваро стал новым наставником «Гуанчжоу Эвергранд»

Футбол

Фабио Каннаваро, ранее покинувший пост пост главного тренера «Тяньцзинь Цюаньцзянь», стал новым наставником «Гуанчжоу Эвергранд». На этом посту он сменил Луиса Фелипе Сколари, сообщает пресс-служба китайского клуба. Итальянский специалист уже работал с «Гуанчжоу Эвергранд» в сезоне-2014/15.

Каннаваро возглавил «Тяньцзинь Цюаньцзянь» летом 2016 года. В нынешнем сезоне итальянец со своей командой стал бронзовым призёром китайской Суперлиги. Чемпионом же стал «Гуанчжоу Эвергранд», выиграв титул в седьмой раз подряд.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» расстался с Каннаваро и назвал имя нового наставника
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гуанчжоу Эвергранд Луис Фелипе Сколари Фабио Каннаваро Китайский футбол
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