Роналду: у моего сына футбол в крови

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своём семилетнем сыне, отметив любовь мальчика к футболу.

«Он любит футбол, и играет всё время. Часто трудно заставить его сесть и поужинать, потому что он всегда в футболе. Полагаю, это у него в крови. Он очень ласковый, внимательный и дружелюбный мальчик, почтительный и очень открытый с людьми. Каждый, кто встречает его, удивлён, насколько он уверен в себе. Это заставляет меня гордиться», — цитирует Роналду Daily Express.

Фото Криштиану Роналду с сыном можно посмотреть в «инстаграме» португальца.