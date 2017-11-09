Президент «Урала»: наша команда показывает футбол европейского уровня

Президент «Урала» Григорий Иванов похвалил свою команду за игру в нынешнем сезоне. Подопечные Александра Тарханова после 16 туров занимают в таблице РФПЛ шестое место, имея в активе 24 очка.

«Я верю в Тарханова, команда играющая. Всегда говорил — если будет у команды игра, то будут и очки. Некоторые матчи команд РФПЛ смотришь, и просто неинтересно. А на нашу команду интересно смотреть. Такая игра, как с „Динамо“ в первом тайме. Быстрые, размашистые атаки. Мы действительно здорово играли. Показывали футбол европейского уровня, как бы пафосно это ни звучало.

Мне лично интересно смотреть игру нашей команды. Поэтому у «Урала» и появились очки — когда есть игра, очки всё равно придут», — сказал Иванов в эфире программы «Урал. Третий тайм».