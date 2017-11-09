«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей. Возможность попасть в нашу команду имеют кандидаты, владеющие английским языком и отлично разбирающиеся в спортивной тематике.



Требования: грамотность, знание английского языка, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность и обязательность, отличное знание спортивной тематики (не только футбольной, резюме принимаются от желающих попробовать силы в новостной ленте любого из разделов «Чемпионата»). В теме письма указывайте, в каких видах спорта вы хорошо разбираетесь.



График работы и заработная плата определяются по итогам собеседования. Резюме присылайте по адресу: champ.news@mail.ru.