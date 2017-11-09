Совладелец «Вест Хэма» жалеет, что не уволил Билича раньше

Совладелец «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Салливан считает, что Славена Билича следовало уволить с поста главного тренера ещё прошлым летом. Руководство английского клуба отправило Билича в отставку после 11 туров чемпионата Англии. «Вест Хэм», набрав 9 очков, находится в зоне вылета на 18-й строчке.

«Вероятно, нужно было внести изменения ещё летом и сменить тренера, но мы решили подождать. Славен хороший человек, но ему требуется отдохнуть и перезарядить батарейки.



Мы были вынуждены сменить его, и когда я сообщил ему о своём решении, то он испытал облегчение. Он хочет нравиться людям, но нам нужно выигрывать матчи», — цитирует Салливана The Sun.