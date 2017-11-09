Ширер: боюсь, что из-за футбола у меня может развиться слабоумие

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что футболисты могут быть подвержены травмам головы и слабоумию, потому что нынешние мячи немного тяжелее, чем те, с которыми играли в прошлом. Его мнение приводится в документальном фильме, рассказывающем о деменции в футболе.



«Беспокоюсь, что у меня может развиться слабоумие, что у меня может не быть будущего из-за футбола. У меня были травмы головы на поле. Вам оказывают помощь, делают перевязку, и вы возвращаетесь в игру. Но это большой удар по здоровью», — рассказал Ширер.

В ходе документального фильма учёные измерили мозговые функции Ширера до и после сеанса, в ходе которого бывший футболист 20 раз ударил по мячу головой. Учёные обнаружили различия в химии мозга.

В феврале этого года британские СМИ также опубликовали статью, в которой говорилось, что удары головой по футбольному мячу приводят к мозговым нарушениям.