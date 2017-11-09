Игрок «Ноттингем Форест» сделал тату в стиле Джокера, чтобы праздновать голы

Нападающий «Ноттингем Форест» и сборной Шотландии Джейсон Каммингс сделал татуировку на руке в стиле Джокера, чтобы эффектно праздновать голы. Тату футболист нанёс в преддверии дебюта за национальную команду. В интервью The Sun 22-летний игрок рассказал, как появилась эта идея.

«На самом деле, я был трезв, когда делал это. Тату для празднования голов. Но мне нужно начать забивать. Если я забью на этой неделе, то отпраздную, каждому нападающему нужен праздник.

Я всё ещё не знаю, зачем сделал это. Возможно, через 20 лет пожалею, но сейчас я живу настоящим. Джокер немного похож на меня», — рассказал Каммингс.

Сборная Шотландии 9 ноября проведёт товарищеский матч с командой Нидерландов. Начало – в 22:45 мск.

Фото Каммингса с татуировкой можно посмотреть в «инстаграме» футболиста.