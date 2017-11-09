Ещенко: в Севилье судьи немного поддушивали «Спартак»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2), выразив мнение, что судьи иногда были излишне благосклонны к испанскому клубу. Главным арбитром встречи был португалец Артур Соареш Диаш.

«Севилья» очень сильно начала матч, хотела больше владеть мячом. А у нас было немало невынужденных потерь. Много сил тратили на то, чтобы отобрать мяч, случались и ошибки, и обрезы. Играли скованно. А надо было успокоиться. Потребовалась пауза, перерыв, чтобы придти в себя, как-то восстановить свои физические кондиции и начать играть в свой футбол. «Севилья» вроде бы и продолжала владеть мячом, но уже таких опасных ситуаций и в том количестве, как в первом тайме, по сути, и не было. Хотя они забили второй гол, а потом мы ответили своим. Мы раскрепостились, но времени оставалось мало…

Судьи поддушивали немного… Но я думаю, что если бы не было невынужденных потерь с нашей стороны, мы бы играли куда более спокойно и уверенно. А когда начинаются ошибки, поднимается паника… Ты пробежал туда-назад… Случилась ошибка или тебе не дали мяч, ты уже вперёд не побежишь, остаёшься сзади. Вот так и сидели первые 10-15 минут только на своей половине поля", — цитирует Ещенко Bobsoccer.