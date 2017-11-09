Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА начнётся на час позже, чем планировалось

Изменилось время начала матча 17-го тура российской Премьер-Лиги между «СКА-Хабаровск» и ЦСКА. Игра начнётся в 12:00 по московскому времени (19:00 местного), а не в 11:00, как было запланировано ранее. Об этом сообщается на официальной странице ЦСКА в «Твиттере».

Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА состоится 18 ноября в Хабаровске, на стадионе имени Владимира Ленина. Напомним, что в первом круге «армейцы» на «ВЭБ Арене» добились победы – 2:0.

После 16 туров ЦСКА занимает в РФПЛ 4-е место, а «СКА-Хабаровск» расположился на 16-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».