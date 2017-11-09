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Россия — Аргентина. Зрители Первого канала смогут следить персонально за Месси

Футбол

Во время товарищеского матча между сборными России и Аргентины 11 ноября впервые на российском телевидении будет реализована возможность следить за отдельным игроком на протяжении всей трансляции. Зрители Первого канала смогут провести эти 90 минут с нападающим аргентинской команды Лионелем Месси или с одним из нападающих сборной России. Поклонники Месси смогут выбрать трансляцию с комментарием Гало Фернандеса на русском языке.

Также во время матча на стадионе будут работать две камеры с обзором 360 градусов, одна из которых позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных, а другая будет установлена в самой гуще болельщиков на стадионе. Ещё одна уникальная опция — будет доступна трансляция игры с камеры-паука, установленной под самой крышей «Лужников», сообщается в пресс-релизе телеканала.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

Месси второй день подряд отсутствует на открытой тренировке сборной Аргентины
Источник: Первый канал Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Лионель Месси Первый канал
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