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Все игроки, кроме Кузяева, проводят тренировку в составе сборной России

Футбол

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой Аргентины. В общей группе занимаются все футболисты, кроме полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Хавбека беспокоит плечо, и сегодня Кузяев проведёт медицинское обследование.

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Далер Кузяев Травмы — футбол
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