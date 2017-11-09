Все игроки, кроме Кузяева, проводят тренировку в составе сборной России

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой Аргентины. В общей группе занимаются все футболисты, кроме полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Хавбека беспокоит плечо, и сегодня Кузяев проведёт медицинское обследование.



Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».