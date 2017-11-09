Главный тренер «Астон Виллы» хочет пройти тест на признаки слабоумия

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс признался, что готов пройти тест на признаки слабоумия. В феврале нынешнего года британские СМИ опубликовали статью, в которой говорилось, что удары головой по футбольному мячу приводят к мозговым нарушениям.

«К счастью, мне никогда не приходилось играть старыми тяжёлыми мячами. Но у меня всегда были травмы головы. И когда думаю об этом, считаю, что я должен сам себя проверить. Мы, тренеры, проверяем такие вещи, как кровяное давление или сердечный ритм, но нет никаких проверок на деменцию.

Я чувствую себя прекрасно, но мы все должны серьёзно относиться к этой проблеме. Когда я играл, травмы головы, казалось, случались каждую неделю», — цитирует Брюса The Sun.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказал мнение, что футболисты могут быть подвержены травмам головы и слабоумию, потому что нынешние мячи немного тяжелее, чем те, с которыми играли в прошлом.