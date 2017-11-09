Микел: Фергюсон и Моуринью хотели видеть меня у себя, это было нереально

Полузащитник Джон Оби Микел поделился воспоминаниями о том, как происходил его переход в «Челси». В апреле 2005 года, спустя несколько дней после того, как Микелу исполнилось 18 лет, «Манчестер Юнайтед» объявил, что заключил сделку с норвежским клубом «Люн» по приобретению игрока.

Манкунианцы успели провести пресс-конференцию, на которой нигериец был запечатлён в футболке «Манчестер Юнайтед», однако затем в СМИ появились сообщения о похищении Микела. В итоге игрок оказался в Лондоне, где сообщил, что «Челси» был именно тем клубом, в который он хотел бы перейти.

2 июня 2006 года «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Люн» совместно решили будущее игрока. Микел перешёл из «Люна» в «Челси», а «Манчестер Юнайтед» согласился прекратить своё соглашение с футболистом.

«Это было нереально. Я учился в школе, а «Челси» и «Манчестер Юнайтед», два самых больших в мире клуба, пытались подписать меня. Я никогда не забуду второй встречи с сэром Алексом. Я подписал контракт с «Юнайтед», но мне пришлось сказать ему: «Извините, я хочу играть за „Челси“.

Фергюсон мне очень понравился, но я видел, как он разозлился и разочаровался. Некоторые вещи, которые он рассказывал мне, заставляли думать о том, чтобы передумать, но я также думал о Жозе Моуринью. Два великих тренера хотели меня видеть у себя, и я не знал, что делать. Ферги сказал мне: «Зачем ты отказываешься от «Юнайтед»? Это самый большой клуб в мире. Ты не можешь сделать это. Ты должен сказать «да». Как футболист, вы должны принимать решения, с которыми будете потом жить всю оставшуюся жизнь», — цитирует Микела The Sun.

В январе нынешнего года хавбек объявил об уходе из «Челси» и перешёл в «Тяньцзинь Тэда».