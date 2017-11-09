Бывший защитник «Торпедо» Франьич подписал контракт с «Брисбен Роар»

Бывший защитник «Торпедо» Иван Франьич вернулся в Австралию. В июле 2017 года футболист покинул «Мельбурн Сити» и перешёл в южнокорейский клуб «Тэгу», однако спустя четыре месяца возвратился на родину.

30-летний защитник подписал контракт с «Брисбен Роар». Об этом говорится на официальном сайте клуба. Договор с Франьичем рассчитан до конца сезона-2017/18.

Отметим, что австралиец уже играл в «Брисбене». Было это с 2009 по 2014 год. Затем Иван Франьич перешёл в московское «Торпедо», которое из-за задержек по зарплате покинул в апреле 2015 года.