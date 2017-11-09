Раньери: богатейшие клубы планеты «ПСЖ» и «Ман Сити» рано или поздно выиграют ЛЧ

Финансовые возможности должны позволить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» рано или поздно выиграть Лигу чемпионов. Такого мнения придерживается наставник «Нанта» Клаудио Раньери.

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» — самые богатые команды на планете, рано или поздно они выиграют Лигу чемпионов. В то время как остальные команды «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед»» или «Ювентус» будут считаться фаворитами.

Итальянский футбол сегодня не на том уровне, когда у нас в финале Лиги чемпионов играли две команды. Но начался подъём. Нужно поблагодарить «Ювентус» за два финала Лиги чемпионов в течение трёх лет», — цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.