Консул Великобритании — о «Екатеринбург Арене»: поистине потрясающее сооружение

Екатеринбургский стадион чемпионата мира—2018 посетили с экскурсией представители дипломатических миссий. На арене побывали сотрудники консульств Италии, Германии, Великобритании и Северной Ирландии, США, Франции, Китая, Республики Беларусь, Таджикистана, Болгарии и Азербайджана.



Гостям продемонстрировали отреставрированные исторические элементы стадиона, временные трибуны, скайбоксы, а также микст-зону, пресс-центр и помещения для команд. На объекте завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки – она заработает в конце ноября.



«Я могу наблюдать, как изменился этот стадион, какие работы здесь были проведены, буквально из окна собственной квартиры. Хочу сказать, насколько замечательным стал этот объект. Посмотрите: ещё девять месяцев до начала игр, а объект уже почти готов. Я нисколько не сомневаюсь, что работа на стадионе будет завершена в срок», – сказал генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль.



Высокую оценку «Екатеринбург Арене» дал и генеральный консул Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Мартин Феннер.

«Поистине потрясающее сооружение. Я был бы счастлив, если бы любая из команд Великобритании, которая пройдёт квалификацию, играла здесь. Уже сейчас нахождение на этом месте создаёт отличное настроение, хотя здесь нет ещё болельщиков. С нетерпением жду начала игр чемпионата мира, чтобы увидеть их собственными глазами», — цитирует Феннера Welcome2018.

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