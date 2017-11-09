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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Зырянов: что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира

Футбол

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов поделился мнением о российской национальной команде, которой летом 2018 года предстоит выступить на домашнем чемпионате мира под руководством Станислава Черчесова.

«Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира. Потихоньку, скрупулёзно. Сейчас у нас неплохие спарринг-партнёры. Посмотрим, как они будут смотреться на нашем уровне. Хотя даже после этих игр не стоит делать глобальные выводы, время до чемпионата мира всё равно ещё есть.

Если сравнивать выбор Черчесова и тренера сборной Германии или Испании, то в этом плане мы проигрываем. У нас нет столько качественных футболистов», — сказал Зырянов в эфире радио «Зенит».

11 ноября сборной России предстоит сыграть в Москве с аргентинцами, 14 ноября — в Санкт-Петербурге с испанцами. Билеты на эти матчи можно купить на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Константин Зырянов
Новости. Чемпионат мира 2018
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