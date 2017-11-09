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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Тренер сборной Болгарии Хубчев продлил контракт до 2020 года

Футбол

Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев продлил контракт на два года и рассказал о цели, которая теперь стоит перед национальной командой. Об этом 53-летний специалист поведал на пресс-конференции. Прежний договор истекал летом 2018 года.

«Да, я подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на два года. Наша главная цель – попасть на чемпионат Европы 2020 года», — цитирует Хубчева Pik.bg.

В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года сборная Болгарии заняла 4-е место в группе с Францией, Швецией, Нидерландами, Люксембургом и Беларусью. Таблицу группы А можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Болгарии - Футбол Евро-2020
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