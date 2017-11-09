«Динамо» К изменило позицию по Мариуполю после вмешательства Порошенко

Киевское «Динамо» изменило свою позицию по матчу 7-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Динамо», на который киевляне не приехали. Как сообщает Tribuna, это произошло после вмешательства президента Украины. Пётр Порошенко был очень недоволен поступком «Динамо», который вышел за пределы спорта.



Представители киевского клуба на заседании УПЛ признали свою вину и попросили клубы разрешить им всё-таки сыграть в Мариуполе без особых гарантий безопасности.



Апелляционный комитет ФФУ готов принять это признание как аргумент в пользу «Динамо» и не засчитывать ему техническое поражение. Но требует, чтобы своё согласие дали все клубы УПЛ, причём в срочном порядке. Апелляционный комитет ФФУ собирается принять решение уже завтра, 10 ноября.



Однако не все клубы готовы поддержать «Динамо» и позволить им провести матч в Мариуполе. Это может спровоцировать ещё больший конфликт внутри Премьер-лиги. Если же «Динамо» получит 11 голосов, единственная возможная дата проведения матча – 14 ноября.

Киевскому «Динамо» засчитано техническое поражение за неявку в Мариуполь