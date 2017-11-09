Смольников: кроме Месси в сборной Аргентины ещё множество сильных игроков

Защитник сборной России Игорь Смольников рассказал об ожиданиях в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины. Встреча состоится 11 ноября в Москве.

«Вчера во время теории мы посмотрели матч сборной Аргентины. Мы узнали, как они действуют в атаке. Ещё раз убедились, что это очень сильная сборная с хорошим нападением. Мы, в свою очередь, должны выйти собранными. Будем биться друг за друга, даже несмотря на то, что это товарищеская игра. Помимо Месси в сборной Аргентины ещё множество сильных игроков. Поэтому сыграть против них будет интересно. Связь с игроками «Зенита» в сборной Аргентины никак не поддерживаем, мешает языковой барьер. Тяжело общаться, но буду рад их видеть. Они все молодые, талантливые ребята. Хорошие футболисты, им есть куда расти. Не зря же их вызывают в сборную Аргентины. Это говорит об их уровне.

Нет ощущения, что наступил ключевой этап подготовки к чемпионату мира. Мы просто готовимся к предстоящим играм. Хорошо, что нас такие соперники ожидают. Это большое преимущество – делать игры с такими сборными перед чемпионатом мира. Хорошая возможность проверить свои силы. В принципе не обсуждается, особенный ли это матч, просто обычно готовимся к игре", — сказал Смольников.

Также защитник рассказал, что положительно относится к проведению различного рода благотворительных акций.

«Благотворительные акции – это всегда замечательная возможность поднять настроение детишкам. Я за такие акции. Увидеть вживую своих кумиров – это мечта любого ребёнка. Мы дарим им положительные позитивные эмоции», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».