Дзагоев – о «Халл Сити»: уехать в Чемпионшип я бы не хотел

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире телеканала «Россия 24» признался, что хотел бы поиграть в Европе, но поехать в Чемпионшип, где работает бывший главный тренер «армейцев» Леонид Слуцкий, желания не имеет.

«Мотивация поиграть в Европе ещё есть, но она потихоньку угасает. Я провёл много матчей в Лиге чемпионов и понимаю, что вытяну этот уровень. Был готов уехать с 2012 года, но конкретных приглашений не было. С каждым годом эта тема угасает. Если после ЧМ-2018 предложений не будет, то даже думать об этом уже не буду.

Что касается «Халла», то поехать в Чемпионшип я бы не хотел. Можно сколько угодно говорить, что это сильная лига и всё такое, но всё-таки в России у меня есть Премьер-Лига и Лига чемпионов. Уехать молодым в Чемпионшип можно было бы, чтобы засветиться, в качестве ступени на будущее. А уезжать туда сейчас, в 27 лет, не особо хочется», — рассказал Дзагоев.