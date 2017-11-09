Дзагоев: есть чутьё, что сборная России не огорчит болельщиков на ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от товарищеских матчей против Аргентины и Испании, а также от выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

«Что касается ближайших матчей против сборных Аргентины и Испании, то хочется сыграть с игроками такого уровня и прочувствовать свой уровень. Я уже играл и против «Реала», и против Роналду, но противостоять Месси не доводилось. Надеюсь, сейчас получится. Обычно за ним по телевизору следишь, а теперь будет интересно ощутить его игру на себе.

Мне кажется, у нас собралась хорошая сборная, с которой можно достигать определённого результата. Есть чутьё, что на домашнем чемпионате мира мы не огорчим наших болельщиков, всё будет хорошо.

У меня и перед Евро-2012 была чуйка хорошая. Я был прямо в восторге от нашей игры. Идеальная игра! Мяч так быстро ходил, словно это «Барселона». Хотя понятно, что мне сейчас скажут, мол, какая «Барселоны», вы же даже из группы не вышли, мёртвые», — сказал Дзагоев в эфире канала «Россия 24».

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.

Купить билеты на игры можно на «Чемпионате».