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Комбаров: думаю, никто из игроков сборной России не боится Месси

Футбол

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал об ожиданиях в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины. Встреча состоится 11 ноября в Москве.

«Не такая сильная нагрузка сегодня была на тренировке. Больше уделили время тактике. На видео мы смотрели атакующие действия соперника. Сегодня-завтра посмотрим оборонительные действия аргентинцев. Когда закончим теоретические занятия, тренерский штаб решит, каким номером будет играть сборная России. Интересная игра нас ждёт. Открытие «Лужников» соберёт много народа", — сказал защитник.

Также Комбаров отметил, что никто из игроков сборной России не испытывает страха перед аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я думаю, что никто из наших футболистов не боится Месси. Все профессиональные футболисты. Все будут выходить и играть», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Дмитрий Комбаров Лионель Месси
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