Комбаров: форма сборной в ретростиле мне нравится — красивая, удобная, лёгкая

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины (11 ноября) поделился мнением о форме, в которой российская команда будет выступать на чемпионате мира—2018.

«Мне нравится новая форма сборной России. Ретростиль. Красивая, удобная, лёгкая.

Не знаю, кто выйдет на матч против Аргентины. Будем настраиваться на саму сборную Аргентины, не думая о каких-то личных обидах или реваншистских настроениях, в том числе к Эверу Банеги. Не бросали жребия, кто будет меняться футболкой с Месси. Не знаю, как это будет решаться. Наверное, тот, кто подойдёт, тот и поменяется. Так обычно это делается. Никто заранее не загадывает", — сказал Комбаров.

Фото доступно на официальной странице сборной России в социальной сети «Твиттер».

Также защитник поделился мнением об игре новобранца сборной России Константине Рауше и высказался по поводу проведения благотворительных акций с детьми.

«Что касается Рауша, то у нас хорошие взаимоотношения. Он классный парень. Пока тяжело сравнивать наши стили игры. На тренировке мало играли.

Общение с детьми – это всегда хорошие акции. Детям, которые имеют проблемы со здоровьем, живётся всегда чуточку хуже, чем остальным. Я считаю, правильно помогать им. У каждого ребёнка есть свой кумир, а общение с кумирами даёт всегда надежду. Мы стараемся всегда поддержать и подбодрить в таких ситуациях», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».