Месси не узнал форварда «Зенита» Дриусси, приняв его за своего поклонника

В стане сборной Аргентины, которая 11 ноября сыграет в Москве товарищеский матч с командой России, произошёл курьёзный эпизод с участием нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.



Как сообщает TyC Sports, Дриусси попросил Месси сделать совместную фотографию, а тот не узнал своего соотечественника из-за того, что Дриусси был в головном уборе. Отмечается, что позже Месси принёс Дриусси свои извинения, отправив ему на телефон СМС-сообщение.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Себастьяна Дриусси.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».