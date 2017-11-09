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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Месси не узнал форварда «Зенита» Дриусси, приняв его за своего поклонника

Футбол

В стане сборной Аргентины, которая 11 ноября сыграет в Москве товарищеский матч с командой России, произошёл курьёзный эпизод с участием нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Как сообщает TyC Sports, Дриусси попросил Месси сделать совместную фотографию, а тот не узнал своего соотечественника из-за того, что Дриусси был в головном уборе. Отмечается, что позже Месси принёс Дриусси свои извинения, отправив ему на телефон СМС-сообщение.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Себастьяна Дриусси.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

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Источник: TyC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол ФК Зенит Лионель Месси Себастьян Дриусси
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