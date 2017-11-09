«Челси» уволил парикмахера за фото с игроками, которые потом выставлял в Сеть

Парикмахеру Ахмеду Алсанави запретили посещать базу «Челси» и стричь футболистов. Об этом сообщает The Sun. Алсанави, у которого есть собственный барбершоп возле базы лондонского клуба, часто бывал в расположении «Челси», стриг футболистов, после чего делал фото и выкладывал в социальные сети.

Также парикмахер начал приходить на базу клуба накануне матчей, когда вход туда был запрещён. Такое поведение вызвало недовольство руководства, и Алсанави был уволен.

«Фотографии, футболки с автографами, использование изображения игроков, чтобы продвигать свой собственный бизнес, — это слишком. У игроков есть контракты с правами на образ, у клуба есть спонсоры, которые платят миллионы фунтов за эти права.

У него появилось слишком много свободы. Он даже начал приходить на базу накануне матчей, когда это делать нельзя. Это было чересчур, поэтому ему пришлось уйти», — рассказал источник.

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