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Черчесов охарактеризовал стиль игры сборной России

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября) ответил на вопрос, как бы он охарактеризовал стиль игры сборной России.

«Последний чемпионат Европы показал, что главное – не то, сколько процентов времени у тебя находится мяч, а то, насколько эффективно ты используешь это время и ищешь пути к воротам. Наша задача – играть вперёд, без передач поперек поля. Но всё же скажу банальную вещь – в современном футболе должен быть баланс атаки и обороны.

Стараемся максимально брать на сборы тех футболистов, которые проявили себя в определённом промежутке времени. Пытаемся быть объективными что при вызове игрока, что при определении основного состава на матч. Стараемся поддерживать связь со всеми футболистами, которые находятся в обойме сборной. Даже если в тот или иной момент они в сборную не вызываются. Футболисты очень хорошо понимают требования, которые к ним предъявляются. Руководство РФС создаёт нам все условия, все организационные вопросы решаются на топ-уровне. Всё это вкупе и даёт хорошую атмосферу.

Наша задача — не просто иметь хорошую атмосферу в команде, но и показывать соответствующий футбол. Думаю, что в плане игры мы сделали качественный скачок. И болельщики нам стали больше симпатизировать. Неслучайно на каждом матче стадионы забиты до отказа. Ждём аншлага и на игре с Аргентиной", — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

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Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
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