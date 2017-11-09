Президент «Локомотива»: лидерство будоражит, но не надо предаваться эйфории

Президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги выступлений своей команды в первом круге Премьер-Лиги. После 16 туров столичная команда единолично лидирует в таблице РФПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на три очка.

«Первая часть чемпионата получилась насыщенной и интересной. Обозначены интриги – и среди лидеров, и в нижней части турнирной таблицы. В чемпионате появились новые яркие игроки. И уже постепенно приходит предвкушение чемпионата мира—2018. Это захватывает зрителя и привлекает новую аудиторию на стадионы.



Результаты нашей команды радуют, лидерство будоражит. Это не просто убедительные победы, но и атакующий футбол, красивые голы. Наши болельщики в отличном настроении, на «РЖД Арене» растёт посещаемость. Сегодня «Локомотив» — сплочённый коллектив, который в каждом матче стремится к победе и никого не боится. И ощутимое преимущество в играх с прямыми конкурентами тому подтверждение.



Все – молодцы. Но мы не должны предаваться эйфории. Все понимают, что вся борьба, решающие схватки за медали и еврокубковые места впереди. У нас сильные достойные конкуренты, которые по ходу чемпионата будут только усиливать свою игру», — цитирует Геркуса официальный сайт РФПЛ.