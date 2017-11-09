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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи в 2015 году подарил генсеку ФИФА часы за € 20 000

Футбол

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи подозревается в даче взятки бывшему генеральному секретарю ФИФА Жирому Вальке. Произошло это в 2015 году в одном из отелей Дохи, сообщает Le Parisien.

Во время слушания Вальке рассказал, что якобы нашёл под подушкой часы Cartier стоимостью от €10 до € 20 тыс. Ранее появилась информация, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью € 7 млн в качестве взятки за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Адвокаты функционера эти факты категорически отвергают.

Напомним, что швейцарская прокуратура возбудила дело против Нассера Аль-Хелаифи, который подозревается в коррупции при покупке прав на показ матчей чемпионатов мира с 2018 по 2030-й год. Компания BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором, приобрела права на показ матчей мирового первенства при участии бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке.

Президент «ПСЖ»: ответил на все вопросы прокуратуры, мне нечего скрывать
Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ Жером Вальке Нассер Аль-Хелаифи Коррупция в ФИФА ЧМ-2018 ЧМ-2022 Катар
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