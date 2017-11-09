Манчини, Кучук и Бердыев оштрафованы по итогам 16-го тура РФПЛ

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, наставник «Ростова» Леонид Кучук и рулевой «Рубина» Курбан Бердыев были оштрафованы по итогам матчей 16-го тура российской Премьер-Лиги. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.



«По матчу «Рубин» — «Зенит»: главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей. Также главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей.

По матчу «Ахмат» — «Ростов»: главный тренер «Ростова» Леонид Кучук покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.