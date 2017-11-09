«Ахмат» оштрафован за скандирование болельщиками оскорблений в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать «Ахмат» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес арбитра Владимира Сельдякова. Об этом на заседании по тогам матча 16-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов» (1:0) рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«По матчу «Ахмат» — «Ростов»: болельщики «Ахмата» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, за это мы оштрафовали клуб на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.