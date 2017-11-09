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Гранквист: для Швеции матчи против Италии – это два финала

Футбол

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями от двух стыковых матчей с Италией за право сыграть на чемпионате мира 2018 года.

«Эти два матча сродни финалу. Крайне важно не пропустить. Мы хорошо знаем качества итальянцев. Думаю, что больше давления оказывается на наших соперников.

Мне лично знакома Италия, я два года играл в «Дженоа». Это клуб с большой историей. У меня остались приятные воспоминания», — цитирует Гранквиста Football Italia.

Первый матч Швеция – Италия состоится 10 ноября в Стокгольме. Начало – в 22:45 мск. Ответная игра пройдёт в Милане 13 ноября. Начало – в 22:45 мск.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол ФК Краснодар Андреас Гранквист ЧМ-2018
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