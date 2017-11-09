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В СД «Локомотива» создана комиссия, которая подготовит бюджет на 2018 год

Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, какие вопросы обсуждались на прошедшем сегодня заседании совета директоров клуба.

«Обсуждали внутренние дела клуба: подготовку к зимнему трансферному окну. Прошло нулёвое чтение бюджета на 2018 год. В совете директоров создана комиссия, которая подготовит бюджет на новый год. Следующий совет директоров пройдёт в декабре», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Отметим, что президент «Локомотива» Илья Геркус покинул заседание совета директоров, воздержавшись от комментариев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Анатолий Мещеряков Илья Геркус
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