Черышев: не волнуюсь по поводу непопадания в стартовый состав «Вильярреала»

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о своём физическом состоянии после очередной недавней травмы, а также сообщил, что не беспокоится по поводу непопадания в стартовый состав команды.

«Не волнуюсь по поводу своего отсутствия в стартовом составе команды. Я готов ко всему, что попросит выполнить на поле тренер. Готов играть и использовать свои шансы. Пребываю в очень хорошей физической форме.

«Вильярреал» надеется провести хороший сезон. Наша задача – быть единой командой и продолжать усердно работать. Если продолжим работать в том же духе, то всё будет хорошо», — цитирует Черышева Marca.

После 11 туров чемпионата Испании «Вильярреал» располагается на пятом месте в турнирной таблице. Черышев принял участие в шести матчах Примеры (один – в основе), записав в актив одну результативную передачу.