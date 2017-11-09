Бускетс: мы осознаём, что «Барселона» сейчас не показывает великолепной игры

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выразил мнение, что футбол в исполнении команды в текущем сезоне не является идеальным.

«Барселона» сейчас не показывает великолепного футбола, но показывает хорошие результаты, играет солидно и компактно. Нам сложно даются забитые голы. Мы осознаём, что не показываем великолепной игры. Команда лишилась очень важного футболиста и изменила свою систему игры. Важно действовать на поле компактно — именно так строится игра команды-победителя.

Что касается нашего преимущества в восемь очков по сравнению с «Реалом» в турнирной таблице Примеры, то чем больше наш отрыв от мадридцев, тем лучше. При этом не считаем себя уже чемпионами. Нужно продолжать в том же духе, побеждать и проводить хорошие матчи», — цитирует Бускетса Marca.