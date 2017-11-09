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Дзагоев: чтобы мы с Месси стали партнёрами, ему придётся перейти в ЦСКА

Футбол

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии товарищеского матча сборной России с командой Аргентины поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Месси — марсианин. Думаю, вряд ли мы когда-нибудь будем с ним играть в одной команде. Никогда такого не случится. Скорее всего, для этого ему нужно будет перейти в ЦСКА. Мой переход в «Барселону» — это маловероятно», — сказал Дзагоев в эфире Первого канала.

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины пройдёт в Москве 11 ноября. Приобрести билеты на игру можно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Барселона Алан Дзагоев Лионель Месси
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