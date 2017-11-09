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Бывший форвард сборной Италии Росси заинтересовал клубы Болгарии

Футбол

30-летний итальянский нападающий Джузеппе Росси находится в сфере интересов двух болгарских клубов — «Левски» и софийского ЦСКА.

Как сообщает издание ТОП СПОРТ, клубы обратились к одному из ведущих болгарских футбольных агентов, чтобы помочь им связаться с представителями бывшего форварда сборной Италии, который сейчас является свободным агентом. Источник отмечает, что переход Росси в чемпионат Болгарии кажется очень маловероятным из-за финансового аспекта и интереса к игроку со стороны клубов Германии. Тем не менее «Левски» и ЦСКА намерены провести хотя бы предварительные переговоры с представителями Росси.

В августе 2016 года «Сельта» арендовала Росси у «Фиорентины». В апреле 2017 года футболисту был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Это была пятая серьёзная травма в карьере Росси, который ранее выступал также за «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Леванте», «Парму» и «Вильярреал». За сборную Италии Росси забил семь голов в 29 матчах.

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Источник: ТОП СПОРТ Сообщить об ошибке
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