Бывший форвард сборной Италии Росси заинтересовал клубы Болгарии

30-летний итальянский нападающий Джузеппе Росси находится в сфере интересов двух болгарских клубов — «Левски» и софийского ЦСКА.

Как сообщает издание ТОП СПОРТ, клубы обратились к одному из ведущих болгарских футбольных агентов, чтобы помочь им связаться с представителями бывшего форварда сборной Италии, который сейчас является свободным агентом. Источник отмечает, что переход Росси в чемпионат Болгарии кажется очень маловероятным из-за финансового аспекта и интереса к игроку со стороны клубов Германии. Тем не менее «Левски» и ЦСКА намерены провести хотя бы предварительные переговоры с представителями Росси.

В августе 2016 года «Сельта» арендовала Росси у «Фиорентины». В апреле 2017 года футболисту был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Это была пятая серьёзная травма в карьере Росси, который ранее выступал также за «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Леванте», «Парму» и «Вильярреал». За сборную Италии Росси забил семь голов в 29 матчах.