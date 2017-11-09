Гол Мхитаряна помог Армении разгромить Беларусь в товарищеском матче

Сборная Армении на своём поле провела товарищеский матч с командой Беларуси. Встреча проходила на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали бывший полузащитник «Кубани» и «Спартака» Араз Озбилиз, хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, Румян Овсепян и Эрик Варданян. В составе сборной Беларуси отличился Антон Сарока, который реализовал пенальти.

Обе команды по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года не смогли пробиться в финальный этап турнира.