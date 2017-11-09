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Гол Мхитаряна помог Армении разгромить Беларусь в товарищеском матче

Футбол

Сборная Армении на своём поле провела товарищеский матч с командой Беларуси. Встреча проходила на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали бывший полузащитник «Кубани» и «Спартака» Араз Озбилиз, хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, Румян Овсепян и Эрик Варданян. В составе сборной Беларуси отличился Антон Сарока, который реализовал пенальти.

Обе команды по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года не смогли пробиться в финальный этап турнира.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
09 ноября 2017, четверг. 17:00 МСК
Армения
4 : 1
Беларусь
1:0 – Озбилиз – 41, 2:0 – Мхитарян – 45, 3:0 – Овсепян – 55, 3:1 – Сарока – 58 (пен), 4:1 – Варданян – 84
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Армении - Футбол Сборная Беларуси — Футбол Араз Озбилиз Генрих Мхитарян товарищеские матчи
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