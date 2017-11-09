Бывший голкипер сборной США Фридель стал главным тренером клуба MLS

Бывший голкипер сборной США Брэд Фридель назначен главным тренером клуба MLS «Нью-Инглэнд Революшн».

Пост наставника команды стал вакантным после увольнения Джея Хипса в сентября. «Нью-Инглэнд Революшн» не сумел пробиться в плей-офф второй сезон кряду.

46-летний Фридель ранее тренировал сборную США U19 и работал телевизионным экспертом на Fox Sports.

Фридель, который завершил игровую карьеру в 2015 году, в Европе известен по выступлению за «Ливерпуль», «Блэкберн Роверс», «Астон Виллу» и «Тоттенхэм Хотспур». Фридель защищал ворота сборной США в период с 1992 по 2005 год (82 матча), приняв участие в трёх чемпионатах мира.