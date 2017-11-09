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«Аталанта» показала, как будет выглядеть её стадион после реконструкции

Футбол

Итальянская «Аталанта» объявила о намерении провести масштабную реконструкцию своего нынешнего стадиона «Атлети Адзурри», сообщает пресс-служба клуба.

В этом году бергамаски выкупили арену у местных властей за € 11,2 млн, а теперь намерены обновить стадион под «более английский» стиль. Помимо этого клуб объявил о намерении построить торговые площадки в подземной части сооружения, а также улучшить дороги и транспортную сеть вокруг арены.

После 12 туров нынешнего сезона Серии А «Аталанта» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» «Аталанты».

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Источник: Официальный сайт ФК "Аталанта" Сообщить об ошибке
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