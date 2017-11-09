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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Глушаков считает стильным официальный мяч ЧМ-2018

Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от официального мяча чемпионата мира — 2018.

Сегодня, 9 ноября, в московском центре дизайна Artplay состоялась презентация мяча от adidas под названием Telstar 18, которым будут играть на первенстве мира в России.

«Мне мяч нравится. Стильный. Чёрно-белый, ретро», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи. Жеребьёвка группового этапа турнира состоится 1 декабря в Москве.

Денис Глушаков с официальным мячом ЧМ-2018

Денис Глушаков с официальным мячом ЧМ-2018

Фото: Полина Куимова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Денис Глушаков Фото ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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