Глушаков считает стильным официальный мяч ЧМ-2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от официального мяча чемпионата мира — 2018.

Сегодня, 9 ноября, в московском центре дизайна Artplay состоялась презентация мяча от adidas под названием Telstar 18, которым будут играть на первенстве мира в России.

«Мне мяч нравится. Стильный. Чёрно-белый, ретро», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи. Жеребьёвка группового этапа турнира состоится 1 декабря в Москве.