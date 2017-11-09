Алонсо, Дель Пьеро, Кака и Подольски поиграли мячом ЧМ-2018

Сегодня, 9 ноября, в московском центре дизайна Artplay состоялась презентация официального мяча чемпионата мира—2018.
Мячом adidas под названием Telstar 18 будут играть на первенстве мира, которое пройдёт в России.
Во время сегодняшней церемонии новый мяч опробовали известные в прошлом футболисты — Хаби Алонсо, Алессандро Дель Пьеро, Кака и Лукаш Подольски.
Напомним, в церемонии презентации мяча ЧМ-2018 также участвовали Зинедин Зидан и Лионель Месси.
Видео, как прославленные футболисты опробовали мяч ЧМ-2018, смотрите на «Чемпионате».
Состоялась презентация официального мяча чемпионата мира по футболу—2018