Алонсо, Дель Пьеро, Кака и Подольски поиграли мячом ЧМ-2018

Сегодня, 9 ноября, в московском центре дизайна Artplay состоялась презентация официального мяча чемпионата мира—2018.

Мячом adidas под названием Telstar 18 будут играть на первенстве мира, которое пройдёт в России.

Во время сегодняшней церемонии новый мяч опробовали известные в прошлом футболисты — Хаби Алонсо, Алессандро Дель Пьеро, Кака и Лукаш Подольски.

Напомним, в церемонии презентации мяча ЧМ-2018 также участвовали Зинедин Зидан и Лионель Месси.

Видео, как прославленные футболисты опробовали мяч ЧМ-2018, смотрите на «Чемпионате».