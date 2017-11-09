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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Алонсо, Дель Пьеро, Кака и Подольски поиграли мячом ЧМ-2018

Футбол

Сегодня, 9 ноября, в московском центре дизайна Artplay состоялась презентация официального мяча чемпионата мира—2018.

Мячом adidas под названием Telstar 18 будут играть на первенстве мира, которое пройдёт в России.

Во время сегодняшней церемонии новый мяч опробовали известные в прошлом футболисты — Хаби Алонсо, Алессандро Дель Пьеро, Кака и Лукаш Подольски.

Напомним, в церемонии презентации мяча ЧМ-2018 также участвовали Зинедин Зидан и Лионель Месси.

Видео, как прославленные футболисты опробовали мяч ЧМ-2018, смотрите на «Чемпионате».

Состоялась презентация официального мяча чемпионата мира по футболу—2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алессандро Дель Пьеро Кака Лукаш Подольски Хаби Алонсо ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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