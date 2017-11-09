В Англии топографы обнаружили гигантскую аббревиатуру «Ливерпуля»

Английская топографическая служба на одном из холмов в графстве Шропшир обнаружила гигантское высеченное изображение, которое посвящено «Ливерпулю», сообщает The Telegraph.

По информации издания, топографы наткнулись на изображение букв LFC, которые являются аббревиатурой мерсисайдского клуба, случайно. Аналитики считают, что длина изображённых букв составляет примерно 85-90 метров, однако может быть и больше, поскольку речь идёт о холме.

«Думаю, мы спокойно можем исключить версию об инопланетянах, как авторах данного изображения. Возможно, какой-то местный фанат «Ливерпуля» с хорошим чувством юмора решил таким образом подшутить над своим соседом, болельщиком «Эвертона», у которого окна дома с видом на этот холм. Это один из самых необычных способов поддержки любимой команды, который я когда-либо видел», — поделился впечатлениями от находки один из топографов.

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