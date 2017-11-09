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Батшуайи покинул расположение сборной Бельгии, Вертонген не сыграет с Мексикой

Футбол

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи из-за травмы не поможет сборной Бельгии в товарищеских матчах с командами Мексики (10 ноября, Брюссель) и Японии (14 ноября, Брюгге), сообщает RTBF. Форвард уже вернулся в Лондон и продолжит лечение в расположении клуба.

В завтрашнем матче с мексиканцами не примет участия защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген. По словам главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса, Вертонген испытывает небольшой дискомфорт в лодыжке, но повреждение не имеет серьёзного характера.

Найнгголан и Янузай вызваны в сборную Бельгии
Источник: RTBF Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бельгии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Сборная Японии - Футбол Тоттенхэм Хотспур Челси Миши Батшуайи Ян Вертонген Травмы — футбол
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