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Работу метро Санкт-Петербурга продлят в день матча Россия — Испания

Футбол

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить работу метрополитена в день товарищеского матча Россия – Испания, сообщает пресс-служба РФС. В связи с поздним окончанием встречи станции «Выборгская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская» и «Чёрная речка» будут открыты на вход до 1:30, все остальные станции метрополитена будут работать на выход до 2:00.

Для зрителей, которые захотят воспользоваться Яхтенным мостом, организована работа трамвайных маршрутов № 19 (Лахтинский разлив — ст. м. «Старая деревня»), № 48 (Лахтинский разлив — ст. м. «Чёрная речка»). Также для доставки зрителей будет обеспечена работа автобусов-шаттлов, подвозящих людей к вышеуказанным станциям метрополитена.

По информации, полученной от Комитета по транспорту, к 10.11.2017 будет определён перечень маршрутов рейсовых автобусов для доставки зрителей в отдалённые участки города, где нет пешей доступности до станций метрополитена (около 15 маршрутов).

Встреча национальных команд России и Испании состоится 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 21:45 мск. На «Чемпионате» можно приобрести билеты на матч Россия — Испания.

Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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