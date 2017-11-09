Погба начал тренироваться с резервистами «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который продолжает восстанавливаться от травмы, принял участие в тренировке резервистов манкунианцев, сообщает ESPN FC.

Француз пропустил последние 12 матчей «МЮ» в результате травмы подколенного сухожилия, полученной в середине сентября.

В среду 24-летний Погба совместно с защитником Маркосом Рохо и полузащитником Майклом Кэрриком, которые также восстанавливаются после травм, тренировались с молодыми игроками клуба.

Таким образом, Погба, Рохо и Кэррик могут присоединиться к главной команде в преддверии матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 18 ноября.