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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Хорватия — Греция: спартаковец Пашалич не попал в стартовый состав

Футбол

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Греции на первый стыковой матч за право выступить на чемпионате мира 2018 года.

Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич начнёт встречу в запасе хорватской сборной.

Хорватия: Субашич, Стринич, Ловрен, Вида, Врсалько, Перишич, Модрич, Брозович, Ракитич, Калинич, Крамарич.

Греция: Карнезис, Пападопулос, Цавелас, Папастатопулос, Стафилидис, Манниатис, Фортунис, Циолис, Зека, Самарис, Митроглу.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Греция. Начало — в 22:45 мск.

Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи ЧМ-2018 с Грецией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Греции - Футбол Сборная Хорватии — Футбол ФК Спартак Марио Пашалич
Новости. Чемпионат мира 2018
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