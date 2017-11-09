Хорватия — Греция: спартаковец Пашалич не попал в стартовый состав

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Греции на первый стыковой матч за право выступить на чемпионате мира 2018 года.
Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич начнёт встречу в запасе хорватской сборной.
Хорватия: Субашич, Стринич, Ловрен, Вида, Врсалько, Перишич, Модрич, Брозович, Ракитич, Калинич, Крамарич.
Греция: Карнезис, Пападопулос, Цавелас, Папастатопулос, Стафилидис, Манниатис, Фортунис, Циолис, Зека, Самарис, Митроглу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Греция. Начало — в 22:45 мск.
Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи ЧМ-2018 с Грецией