Промес попал в стартовый состав Нидерландов на товарищеский матч с Шотландией

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов на товарищеский гостевой матч с командой Шотландии. Встреча пройдёт на стадионе «Питтодри» в Абердине сегодня, 9 ноября.

Нидерланды: Силлессен, Аке, Фосу-Менса, Рекик, ван Дейк, Стротман, Вейналдум, Блинд, Промес, Депай, Бабель.

Шотландия: Гордон, Робертсон, Берра, Тирни, Джек, МакГинн, Форрест, Маклин, Филлипс, Макрегор, Кристи.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия – Нидерланды. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.