Батлэнд сломал палец на тренировке сборной Англии

Голкипер сборной Англии Джек Батлэнд покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 24-летний вратарь сломал палец на тренировке в четверг. Батлэнд вернулся в расположение «Сток Сити».

Помимо Батлэнда, в сборную Англии на товарищеские матчи со сборными Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября) были вызваны ещё два вратаря — Джо Харт («Вест Хэм Юнайтед») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт сейчас не будет вызывать никого на замену Батлэнду и решение по этому поводу будет принимать после игры с немцами.